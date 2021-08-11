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Сотні мігрантів у Білорусі йдуть до Польщі, їх супроводжують силовики

Опозиційні білоруські ЗМІ опублікували відео, як сотні мігрантів прямують до кордону Білорусі з Польщею.
Сотні мігрантів у Білорусі йдуть до Польщі, їх супроводжують силовики Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда".
 
Видання Хартія97 повідомляє, що відео було знято в понеділок вранці недалеко від прикордонного переходу "Брузгі".
 
На кадрах можна побачити, як сотні мігрантів йдуть уздовж траси, їх супроводжують білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них зі службовими собаками.
 
За даними телеграм-каналу NEXTA, мігранти дійшли до КПП і повернули до лісу. Також наголошується, що у "Брузгах" піший перехід кордону не дозволений.
 
Нагадаємо, у неділю Міністерство оборони Польщі опублікувало нове відео, зняте на кордоні з Білоруссю, на якому видно, як деякі мігранти намагаються атакувати прикордонників.
 
Раніше відомство публікувало фото з білоруськими прикордонниками біля паркану на кордоні зі спеціальним інструментом для різки металу.
 
Також заявляли, що білоруський прикордонник спробував вистрілити у напрямку польських військових із сигнального пістолета, інші словесно погрожували стріляти.
 
З 2 вересня у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах запровадили надзвичайний стан.
 
На кордоні почнуть спорудження постійної загорожі висотою понад 5 метрів і довжиною 180 км.
 
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08 11 2021 14:36
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