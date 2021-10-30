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Сейм Польщі затвердив будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

Паркан буде оснащений датчиками руху та системою моніторингу і покриє приблизно половину довжини кордону Польщі з Білоруссю
Парламент Польщі проголосував за будівництво ​​стіни на кордоні з Білоруссю, щоб стримати приплив мігрантів, які незаконно в'їжджають до Польщі.
Сейм Польщі затвердив будівництво паркану на кордоні з Білоруссю Фото: ДПСУ

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Wprost.

Паркан висотою 5,5 м обійдеться в 353 мільйони євро. Він буде оснащений датчиками руху та системою моніторингу і покриє приблизно половину довжини кордону Польщі з Білоруссю.

Тепер законопроєкт надійде до президента Польщі Анджея Дуда, який, як очікується, підпише його.

Уряд планує збудувати паркан до літа наступного року.

Тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. ЄС звинувачує уряд Білорусі в тому, що він сприяв незаконній міграції, бо хотів помститсь за санкції проти білоруського режиму.

Правляча партія Польщі "Право і справедливість" також представила план, спрямований на "радикальне" зміцнення армії на тлі міграційного тиску з Білорусі та російської загрози на Сході.

Нагадаємо, що глава МВС Німеччини Горст Зеегофер заявив, що його країна посилила охорону німецько-польського кордону через мігрантів.

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30 10 2021 13:39
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