Сейм Польщі затвердив будівництво паркану на кордоні з Білоруссю
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Wprost.
Паркан висотою 5,5 м обійдеться в 353 мільйони євро. Він буде оснащений датчиками руху та системою моніторингу і покриє приблизно половину довжини кордону Польщі з Білоруссю.
Тепер законопроєкт надійде до президента Польщі Анджея Дуда, який, як очікується, підпише його.
Уряд планує збудувати паркан до літа наступного року.
Тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. ЄС звинувачує уряд Білорусі в тому, що він сприяв незаконній міграції, бо хотів помститсь за санкції проти білоруського режиму.
Правляча партія Польщі "Право і справедливість" також представила план, спрямований на "радикальне" зміцнення армії на тлі міграційного тиску з Білорусі та російської загрози на Сході.
Нагадаємо, що глава МВС Німеччини Горст Зеегофер заявив, що його країна посилила охорону німецько-польського кордону через мігрантів.
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