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Німеччина посилила охорону кордону з Польщею через мігрантів

Якщо це буде необхідним, я готовий ще більше посилити ці райони. Ми будемо щільно контролювати прикордонні ділянки та зелений кордон з Польщею
Глава МВС Німеччини Горст Зеегофер заявив, що його країна посилила охорону німецько-польського кордону через мігрантів.
Німеччина посилила охорону кордону з Польщею через мігрантів Фото: з вільного доступу
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.
 
Міністр поінформував, що в райони, які межують з Польщею, вже відправлено вісім додаткових поліцейських підрозділів.
 
"Якщо це буде необхідним, я готовий ще більше посилити ці райони. Ми будемо щільно контролювати прикордонні ділянки та зелений кордон з Польщею", - наголосив Зеегофер.
 
Він також схвалив будівництво загороджувального паркану на кордоні Польщі та Білорусі. "Те, що ми захищаємо наші зовнішні кордони (кордони ЄС. - Ред.) таким чином, щоб запобігти нелегальним перетинам кордону у зеленій зоні, є легітимним", - вважає німецький міністр.
 
Крім того, Зеегофер повідомив про подовження на шість місяців регулярного прикордонного контролю на кордоні Німеччини з Австрією, про що Німеччина поінформувала Брюссель.
 
"Якщо обстановка на німецько-польському кордоні не розрядиться, нам доведеться розглянути можливість запровадити аналогічні заходи, скоординувавши їх з Польщею і владою федеральної землі Бранденбург (одна з німецьких земель, що межує з Польщею. - Ред.)", - сказав міністр.
 
Поки що контроль на німецько-польському кордоні залишатиметься вибірковим.
 
Починаючи з серпня в Німеччині спостерігається стрімке зростання кількості нелегальних мігрантів, що прибувають з Польщі. У серпні на німецько-польському кордоні було виявлено 713 осіб, які незаконно прибули до Німеччини, з них 474 - через Білорусь. У вересні кількість незаконних в'їздів через Польщу збільшилася до 2323 осіб, з них в 1903 - через Білорусь.
 
Причиною цієї динаміки стало те, що з кінця травня Білорусь більше не перешкоджає нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через її територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок називають "гібридною атакою".
 
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24 10 2021 14:21
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