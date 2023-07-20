Під санкції потрапив Іван Маслов, якого вважають одним із керівників ПВК у Малі.

Про це йдеться в пресрелізах Міністерства фінансів Великої Британії.

Британське відомство також ввело санкції в Судані щодо Андрєя Манделя, Міхаіла Потьопкіна, компаній AL-SOLAG MINING COMPANY LTD, Meroe Gold та М-Інвест, які пов'язані з ПВК.

Крім того, мінфін Британії запровадив санкції у Центральноафриканській республіці проти Алєксандра Іванова, Алєксандра Малолєтка, Віталія Пєрфілева, Константіна Пікалова та Дмітрія Ситого. Також до списку увійшли компанії LOBAYE INVEST SARLU та SEWA SECURITY SERVICES. Всі ці фізичні та юридичні особи пов'язані з діяльністю ПВК "Вагнер" в країні.