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Британія ввела санкції проти росіян, пов'язаних з діяльністю ПВК "Вагнер" в Африці

20 липня 2023, 16:57
Британія ввела санкції проти росіян, пов'язаних з діяльністю ПВК
Під санкції потрапив Іван Маслов, якого вважають одним із керівників ПВК у Малі.

Про це йдеться в пресрелізах Міністерства фінансів Великої Британії.

Британське відомство також ввело санкції в Судані щодо Андрєя Манделя, Міхаіла Потьопкіна, компаній AL-SOLAG MINING COMPANY LTD, Meroe Gold та М-Інвест, які пов'язані з ПВК.

Крім того, мінфін Британії запровадив санкції у Центральноафриканській республіці проти Алєксандра Іванова, Алєксандра Малолєтка, Віталія Пєрфілева, Константіна Пікалова та Дмітрія Ситого. Також до списку увійшли компанії LOBAYE INVEST SARLU та SEWA SECURITY SERVICES. Всі ці фізичні та юридичні особи пов'язані з діяльністю ПВК "Вагнер" в країні.

Вчора президент Латвії заявив, що "Вагнер" у білорусі збільшує загрозу гібридної війни.
санкціїБританіявагнер

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