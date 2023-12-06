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Британія вводить новий пакет санкцій проти росії

06 грудня 2023, 09:04
Британія вводить новий пакет санкцій проти росії
Фото: dt.ua
Сьогодні Британія оголосить про запровадження нового пакету санкцій проти осіб і груп іноземних постачальників, які експортують військове обладнання і деталі до рф.

Про це британський уряд написав на сайті.

Санкції мають позбавити режим російського диктатора Володимира путіна ресурсів для виробництва зброї.

"Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці України. Якщо ми дозволимо агресії Путіна досягти успіху, це підбадьорить тих, хто кидає виклик демократії та загрожує нашому способу життя. Ми не можемо дозволити їм перемогти", - заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. 

Востаннє Британія вводила санкції місяць тому,  тоді Лондон ввів нові санкції проти росії

 
РосіясанкціїБританія

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