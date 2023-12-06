Британія вводить новий пакет санкцій проти росії

Сьогодні Британія оголосить про запровадження нового пакету санкцій проти осіб і груп іноземних постачальників, які експортують військове обладнання і деталі до рф.

Про це британський уряд написав на сайті.

Санкції мають позбавити режим російського диктатора Володимира путіна ресурсів для виробництва зброї.

"Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці України. Якщо ми дозволимо агресії Путіна досягти успіху, це підбадьорить тих, хто кидає виклик демократії та загрожує нашому способу життя. Ми не можемо дозволити їм перемогти", - заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон.

Востаннє Британія вводила санкції місяць тому, тоді Лондон ввів нові санкції проти росії.