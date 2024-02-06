Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Британія виділяє $125 мільйонів на штучний інтелект

06 лютого 2024, 18:33
Британія виділяє $125 мільйонів на штучний інтелект
Фото: uifuture.org
Як зазначили у британському уряді, майже £90 мільйонів (приблизно $113 мільйонів) спрямують на центри, зосереджені на використанні штучного інтелекту в таких сферах, як охорона здоровʼя, хімія та математика.

Велика Британія запускає девʼять нових дослідницьких центрів у галузі штучного інтелекту та навчатиме регуляторів нових технологій. Це обійдеться у понад £100 мільйонів ($125 мільйонів).

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили у британському уряді, майже £90 мільйонів (приблизно $113 мільйонів) спрямують на центри, зосереджені на використанні штучного інтелекту в таких сферах, як охорона здоровʼя, хімія та математика, а також на розгортання відповідального ШІ  у партнерстві зі США.

Ще £10 мільйонів (понад $12 мільйонів) виділяють регуляторним органам на моніторинг і усунення ризиків від штучного інтелекту зокрема у секторах телекомунікацій, охорони здоровʼя, фінансів і освіти.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) провів аналіз і виявив, що штучний інтелект вплине на майже 40% усіх робочих місць. Також ШІ, імовірно, погіршить загальну нерівність.

штучний інтелектБританія

Останні матеріали

Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме, чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Політика
Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме, чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 14:39
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 12:13
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Політика
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 09:09
Домашні ігри: політична конкуренція. Авторитарні операції впливу cпрацьовують, коли демократії розхитані – Едвард Лукас
Політика
Домашні ігри: політична конкуренція. Авторитарні операції впливу cпрацьовують, коли демократії розхитані – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 16:35
російсько-українська війна і майбутнє. На результат впливатимуть не лише технології – Лоуренс Фрідман
Технології
російсько-українська війна і майбутнє. На результат впливатимуть не лише технології – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 12:41
Невтішні новини з Вашингтона. путін захопив крило Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Політика
Невтішні новини з Вашингтона. путін захопив крило Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 09:14
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла
Політика
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла "екзистенційна загроза" з боку росії – The Guardian
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 15:49
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Технології
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 12:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється