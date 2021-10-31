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Британія виділить майже 70 млн доларів допомогу Афганістану

2,5 млн афганців, більшість з яких складають жінки і дівчатка, отримають термінову гуманітарну допомогу, яка допоможе врятувати їх життя, завдяки фінансуванню в розмірі 50 млн фунтів стерлінгів, оголошеному сьогодні прем'єр-міністром
Уряд Великобританії виділить 50 млн фунтів стерлінгів (понад 68 млн доларів) на надання гуманітарної допомоги Афганістану. Фінансова допомога піде на доставку продуктів, матеріалів для будівництва житла і ліків в зимовий період в Афганістані і підтримає більш широкі гуманітарні заходи ООН.
Британія виділить майже 70 млн доларів допомогу Афганістану Фото: aa.com.tr
Про це повідомляє прес-служба прем'єра Британії.
 
"2,5 млн афганців, більшість з яких складають жінки і дівчатка, отримають термінову гуманітарну допомогу, яка допоможе врятувати їх життя, завдяки фінансуванню в розмірі 50 млн фунтів стерлінгів, оголошеному сьогодні прем'єр-міністром", - йдеться в заяві.
 
Фінансування стане частиною пакету допомоги в розмірі 286 млн фунтів, заявлених Джонсоном у вересні. Воно буде направлено через організації ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
 
"Два місяці тому НАТО вивела свої останні сили з Афганістану після наймасштабнішої евакуаційної кампанії в історії Альянсу, яка врятувала величезну кількість життів. На нас сьогодні лежить відповідальність захистити народ Афганістану, що піддається найбільшому ризику з боку "Талібану", особливо жінок і дівчаток", - заявив прем'єр Борис Джонсон.
 
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31 10 2021 16:37
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