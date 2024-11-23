Британія заарештує Нетаньяху, якщо він приїде в країну – FT

Водночас інші західні держави відреагували на рішення МКС не так однозначно.

Уряд Великої Британії підтвердив, що дотримуватиметься міжнародних юридичних зобов’язань і арештує прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якщо він прибуде в країну. Ця заява пролунала після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Нетаньягу за звинуваченням у "воєнних та злочинах проти людяності".

Про це повідомило видання Financial Times.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що країна завжди виконує свої зобов’язання відповідно до національного та міжнародного права. Водночас він утримався від коментарів щодо можливих сценаріїв реалізації ордера.

Заява Великої Британії з’явилася на тлі повідомлень про рішення Німеччини не виконувати ордер МКС. Представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт пояснив, що "історична відповідальність Німеччини перед Ізраїлем унеможливлює такі дії". Німеччина стала першою західною країною, яка оголосила про таку позицію.

Інші держави, зокрема Іспанія, Італія, Нідерланди та Ірландія, заявили про готовність виконувати свої зобов’язання перед МКС. Зі свого боку прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив Нетаньягу з офіційним візитом, що також демонструє відмінність у підходах країн до цього питання.

Нагадаємо, 21 листопада Міжнародний кримінальний суд (МКС) відхилив скарги Ізраїлю на юрисдикцію суду щодо ситуації в Палестині та видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.