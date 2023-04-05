Британія заблокувала виступ "омбудсмена" рф у Раді безпеки ООН

Британський представник заявив, що якщо Львова-Бєлова хоче відповісти за свої дії, вона може зробити це у Гаазі.

Британія заблокувала веб-трансляцію ООН неформального засідання Ради Безпеки щодо України в середу, де має виступити російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд прагне заарештувати за звинуваченнями у військових злочинах.

Про це пише Reuters.

У вівторок росія заявила, що Львова-Бєлова віртуально візьме участь у засіданні, темою якого стане "евакуація дітей із зони конфлікту". Такі засідання не проводяться в залі Ради Безпеки, і всі 15 членів Ради повинні погодитися, щоб ООН транслювала їх через Інтернет.

"Їй не слід надавати платформу ООН для поширення дезінформації. Якщо вона хоче відповісти за свої дії, вона може зробити це в Гаазі", — йдеться у заяві речника британської місії ООН у Нью-Йорку.

У відповідь заступник посла росії в ООН Дмітрій Полянский заявив, що відтепер росія блокуватиме трансляції в ООН усіх подібних зустрічей.

Минулого місяця Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії путіна та Марії Львової-Бєлової, звинувативши їх у незаконній депортації дітей з України та незаконному переміщенні людей до росії з України після російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

москва не приховує програму, за якою привезла до росії тисячі українських дітей, натомість подає її як гуманітарну акцію "на захист дітей-сиріт і дітей, покинутих у зоні бойових дій".

Як пояснив посол росії в ООН Васілій Нєбєнзя, неформальна зустріч членів Ради безпеки, про яку йдеться, була запланована задовго до рішення МКС і не має на меті спростування звинувачень проти путіна та Львової-Бєлової.

Дитячий омбудсмен російської федерації Марія Львова-Бєлова незаконно всиновила українську дитину з Маріуполя та сприяла такому ж незаконному всиновленню щонайменше 350 дітей з України та вивезенню окупантами з окупованих територій ще до двох тисяч дітей Донбасу.