Канцлер Олаф Шольц заявив, що не надасть Україні ракети, які можуть завдати удару по стратегічному Кримському мосту.

Велика Британія закликала Берлін надати Києву ракети дальнього радіусу дії Taurus, незважаючи на прикрий витік у російські ЗМІ секретної телефонної розмови офіцерів ВПС Німеччини, які заявили, що британські війська "перебувають на території" України.

Про це пише The Guardian.

кремль намагаєтья використати цей, на його думку, пропагандистський переворот, і чинити тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, який, у свою чергу, в понеділок наполягав на тому, що не надаватиме ракети, які можуть завдати удару по стратегічному Керченському мосту, що з'єднує росію з окупованим Кримом.

Оприлюднений у п'ятницю редактором підконтрольного кремлю телеканалу RT Маргарітой Сімоньян аудіозапис, автентичність якого підтверджена Німеччиною, фіксує, як офіцери ВПС Німеччини обговорюють, за їхніми словами, британську військову присутність в Україні з метою допомоги країні обирати російські цілі.

Замість того, щоб публічно критикувати Німеччину за цей витік, Британія заявила, що Берлін повинен провести розслідування. Разом із тим, Велика Британія посилила лобіювання передачі Києву ракет «Таурус», які мають дальність дії понад 500 кілометрів, що вдвічі перевищує дальність англо-французького комплексу Storm Shadow/Scalp, який вже передано Києву.

"Велика Британія була першою країною, яка надала Україні високоточні ударні ракети великої дальності, і ми закликаємо наших союзників зробити те саме", - заявив представник Даунінг-стріт.

Інсайдери Міністерства оборони додали, що, на їхню думку, витік був дратівливим, але не значним, частково через те, що розмова не була надто конкретною і що, водночас, підкреслило, наскільки ефективним може бути Taurus.

Речник кремля Дмітрій Пєсков, однак, заявив, що витік "вкотре підкреслює пряму участь колективного Заходу в конфлікті в Україні» а колишній президент росії Дмітрій Мєдвєдєв сказав, що "Німеччина готується до війни з росією".

У понеділок Шольц наполягав на тому, що він не змінить своєї думки щодо Taurus, під час зустрічі з групою виборців у професійно-технічному училищі в Баден-Вюртемберзі, і висловив занепокоєння, що Україна теоретично може використати зброю для удару в серце росії.

"Я канцлер, і моє слово має значення", — сказав він.

Анналена Бербок, міністерка закордонних справ, яка є представниею правлячої коаліції "зелених", підтвердила свою принципову підтримку надання Україні ракет Taurus.

Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені, військовий експерт, заявив німецьким ЗМІ, що «істерична реакція громадськості» на можливість прямої участі Німеччини у війні проти росії в Україні, яка виникла після витоку інформації, тепер завадить постачанню Taurus.

"Тепер можна з упевненістю сказати, що Олаф Шольц не захоче поставляти «Тауруси» в Україну, а це саме те, чому росіяни хотіли раз і назавжди запобігти", — сказав він.