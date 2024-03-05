Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія закликає Німеччину надати Києву Taurus, незважаючи на витік даних

05 березня 2024, 09:41
Британія закликає Німеччину надати Києву Taurus, незважаючи на витік даних
Канцлер Олаф Шольц заявив, що не надасть Україні ракети, які можуть завдати удару по стратегічному Кримському мосту.

Велика Британія закликала Берлін надати Києву ракети дальнього радіусу дії Taurus, незважаючи на прикрий витік у російські ЗМІ секретної телефонної розмови офіцерів ВПС Німеччини, які заявили, що британські війська "перебувають на території" України.

Про це пише The Guardian.

кремль намагаєтья використати цей, на його думку, пропагандистський переворот, і чинити тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, який, у свою чергу, в понеділок наполягав на тому, що не надаватиме ракети, які можуть завдати удару по стратегічному Керченському мосту, що з'єднує росію з окупованим Кримом.

Оприлюднений у п'ятницю редактором підконтрольного кремлю телеканалу RT Маргарітой Сімоньян аудіозапис, автентичність якого підтверджена Німеччиною, фіксує, як офіцери ВПС Німеччини обговорюють, за їхніми словами, британську військову присутність в Україні з метою допомоги країні обирати російські цілі.

Замість того, щоб публічно критикувати Німеччину за цей витік, Британія заявила, що Берлін повинен провести розслідування. Разом із тим, Велика Британія посилила лобіювання передачі Києву ракет «Таурус», які мають дальність дії понад 500 кілометрів, що вдвічі перевищує дальність англо-французького комплексу Storm Shadow/Scalp, який вже передано Києву.

"Велика Британія була першою країною, яка надала Україні високоточні ударні ракети великої дальності, і ми закликаємо наших союзників зробити те  саме", - заявив представник Даунінг-стріт.

Інсайдери Міністерства оборони додали, що, на їхню думку, витік був дратівливим, але не значним, частково через те, що розмова не була надто конкретною і що, водночас, підкреслило, наскільки ефективним може бути Taurus.

Речник кремля Дмітрій Пєсков, однак, заявив, що витік "вкотре підкреслює пряму участь колективного Заходу в конфлікті в Україні» а колишній президент росії Дмітрій Мєдвєдєв сказав, що "Німеччина готується до війни з росією".

У понеділок Шольц наполягав на тому, що він не змінить своєї думки щодо Taurus, під час зустрічі з групою виборців у професійно-технічному училищі в Баден-Вюртемберзі, і висловив занепокоєння, що Україна теоретично може використати зброю для удару в серце росії.

"Я канцлер, і моє слово має значення", — сказав він.

Анналена Бербок, міністерка закордонних справ, яка є представниею правлячої коаліції "зелених", підтвердила свою принципову підтримку надання Україні ракет Taurus.

Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені, військовий експерт, заявив німецьким ЗМІ, що «істерична реакція громадськості»  на можливість прямої участі Німеччини у війні проти росії в Україні, яка виникла після витоку інформації, тепер завадить постачанню Taurus.

"Тепер можна з упевненістю сказати, що Олаф Шольц не захоче поставляти «Тауруси» в Україну, а це саме те, чому росіяни хотіли раз і назавжди запобігти", — сказав він.

БританіяНімеччинаTaurus

Останні матеріали

Макрон – великий майстер показухи. Його риторика і раніше демонструвала брак серйозності, тож чи буде наразі інакше? – Іво Даалдер
Політика
Макрон – великий майстер показухи. Його риторика і раніше демонструвала брак серйозності, тож чи буде наразі інакше? – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 березня 2024, 10:54
Апокаліпсис, який обирають США. Послужний список Майка Джонсона, спікера Палати представників – Тімоті Снайдер
Політика
Апокаліпсис, який обирають США. Послужний список Майка Джонсона, спікера Палати представників – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 04 березня 2024, 22:23
Німеччину сколихнули шпигунські скандали. росіяни роблять все заради зупинки допомоги Україні – німецькі ЗМІ
Політика
Німеччину сколихнули шпигунські скандали. росіяни роблять все заради зупинки допомоги Україні – німецькі ЗМІ
Переклад iPress – 04 березня 2024, 16:25
кремль успішно застосовує рефлексивний контроль проти Заходу. Ведуться не всі, але Україні від того не легше – Філліпс О'Брайен
Політика
кремль успішно застосовує рефлексивний контроль проти Заходу. Ведуться не всі, але Україні від того не легше – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 березня 2024, 12:14
2 березня 2024 року: 1+1=2... чи 8? Українські сили не тільки збивають російські літаки – Том Купер
Cуспільство
2 березня 2024 року: 1+1=2... чи 8? Українські сили не тільки збивають російські літаки – Том Купер
Переклад iPress – 03 березня 2024, 17:24
Попри скепсис. Як ЗСУ могли збити всі заявлені Су – Том Купер
Політика
Попри скепсис. Як ЗСУ могли збити всі заявлені Су – Том Купер
Переклад iPress – 03 березня 2024, 16:15
Послабити Штати? Та байдуже. Чому Трамп намагається зробити так, щоб Україна програла? – Енн Епплбом
Політика
Послабити Штати? Та байдуже. Чому Трамп намагається зробити так, щоб Україна програла? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 01 березня 2024, 15:17
Харків: боротьба триває. Проблеми українців для Заходу в темряві, яку зрідка освітлює штучне світло фотосесій їхніх політиків – Джейд МакГлинн
Cуспільство
Харків: боротьба триває. Проблеми українців для Заходу в темряві, яку зрідка освітлює штучне світло фотосесій їхніх політиків – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 01 березня 2024, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється