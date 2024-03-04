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ПОЛІТИКА

Глава МЗС Німеччини закликає коаліцію "ретельно розглянути" питання про постачання Taurus в Україну

04 березня 2024, 18:15
Глава МЗС Німеччини закликає коаліцію
Анналена Бербок Фото: DW
Думка міністра закордонних справ, схоже, суперечить позиції канцлера Олафа Шольца.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала канцлера Олафа Шольца "ретельно розглянути" можливість потенційні поставки крилатих ракет Taurus в Україну, підкресливши, що "факти є дуже, дуже чіткими".

Про це повідомляє Politico.

Виступаючи на пресконференції під час візиту до Чорногорії 4 березня, Бербок заявила, що Німеччина повинна подумати про надання Україні «всіх матеріалів», які можуть допомогти країні захистити свою територію і захистити своє населення.

Слова Бербок прозвучали у відповідь на запитання про те, чи згодна вона з аргументом Шольца, що Берлін не може відправити крилаті ракети великої дальності, оскільки це вимагатиме присутності німецьких військ на українській землі.

4 березня Шольц знову виступив проти відправки ракет і дав зрозуміти, що в кінцевому підсумку рішення буде за ним.

"Я – канцлер, і тому це стосується мене", – сказав він під час візиту до Зіндельфінгена на південному заході Німеччини.

НімеччинаШольцБербокTaurus

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