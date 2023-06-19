Британія заморозить російські активи до виплати компенсації Україні – Reuters

Британія посилюватиме свій підхід до санкцій.

Велика Британія сьогодні, 19 червня, представила закон, який дасть їй змогу зберегти санкції проти росії доти, доки москва не виплатить компенсацію.

Про це повідомляє глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі, пише Reuters.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від російського вторгнення, очевидні жахливі наслідки війни. Потреби України у відновленні величезні й будуть величезними", – йдеться у заяві.

Клеверлі додав, що завдяки таким новим заходам Британія посилюватиме свій підхід до санкцій.

За його словами, це підтверджує той факт, що Сполучене Королівство готове використовувати санкції, щоб гарантувати, що росія заплатить за відновлення України.

Із самого початку вторгнення в Україну Британія ввела низку санкцій проти рф. Під обмеження потрапили сотні фізичних і юридичних осіб, нові пакети обмежень країна регулярно оголошує і продовжує працювати над розробкою нових санкцій.

Раніше повідомлялось, що росія продовжує закуповувати патрони для своїх снайперських гвинтівок Орсіс Т-5000. Це відбувається в обхід санкцій ЄС через війну в Україні.