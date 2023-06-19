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ПОЛІТИКА

Снайперські набої потрапляють у російські гвинтівки попри санкції – Politico

19 червня 2023, 15:21
Снайперські набої потрапляють у російські гвинтівки попри санкції – Politico
Фото: з вільного доступу
росія продовжує закуповувати необхідні матеріали з Європи.

росія продовжує закуповувати патрони для своїх снайперських гвинтівок Орсіс Т-5000. Це відбувається в обхід санкцій ЄС через війну в Україні.

Про це повідомляє  Politico.

За даними видання, одним з імпортерів є ТОВ "Промтехнологія". Ця компанія вже перебуває під санкціями та є виробником снайперських гвинтівок Орсіс Т-5000. Їх помітили на озброєнні у найманців ПВК "Вагнер".

В ході розслідування журналісти Politico знайшли сертифікати цієї компанії на ввезення понад 100 тисяч патронів калібру .338 Lapua Magnum та 5 тисяч гільз такого ж калібру виробництва американської компанії Hornady.

При цьому у коментарі виданню гендиректор Hornady Стів Горнаді заявив, що його компанія нібито не торгує з росією.

"Ми категорично не експортуємо нічого в росію і з 2014 року не маємо дозволу на експорт у росію. Ми не підтримуємо будь-який продаж нашої продукції будь-якому російському сучому сину, і якщо ми дізнаємося, як вони її купили, – якщо вони дійсно її купили, – ми зробимо все можливе, щоб припинити це", – сказав він.

Крім того, відомо, що ще одна російська компанія "Тетіс" у квітні 2023 року задекларувала імпорт понад 300 тисяч патронів до мисливської нарізної зброї різних калібрів з каталогу тієї ж самої Hornady. Як пише Politico, засновники компанії пов'язані з російським Міноборони.

Також у статті видання фігурує словенська компанія Valerian d.o.o. Вона є виробником патронів калібру .338. І хоча керівництво компанії виключає експорт до росії, журналісти говорять, що їх могли експортувати через треті країни, зокрема окремі партії експортувались до Киргизстану.

росія продовжує закуповувати необхідні матеріали з Європи за такою схемою: європейські компанії продають свою продукцію іншим країнам, а вони, своєю чергою, перепродують матеріали до росії. Описуючи масштаби такого обходу, координатор санкцій у Державному департаменті США О'Брайєн розповів Politico, що "на початок цього року росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні".

Раніше ми писали, що переважна більшість іноземної електронної компонентної бази, яка використовується росією для виробництва ракет, вироблена у США – 81%.

війназброясанкціі проти росіїнабої

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