Британія запровадила нові санкції проти "тіньового флоту" росії

Під санкції потрапили 135 танкерів.

У понеділок Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти росії, спрямований на скорочення її доходів від транспортування та продажу нафти.

Про це йдеться в заяві на сайті уряду Британії.

Під санкції потрапили 135 танкерів, які входять до так званого "тіньового флоту" - мережі суден, що використовуються рф для прихованого транспортування нафти в обхід обмежень.

За даними британського уряду, з початку 2024 року ці судна перевезли російської нафти на суму близько 24 мільярдів доларів.

Крім того, санкції запроваджено проти двох компаній, на які зареєстровані частина підсанкційних суден. Одна з них має зв’язки з російською нафтовою корпорацією "Лукойл".

"Нові санкції завдадуть чергового удару по "тіньовому флоту" путіна та позбавлять росію важливих нафтових доходів, які вона спрямовує на фінансування війни", - заявив глава МЗС Великої Британії Девід Леммі.

У британському уряді наголошують, що санкційний тиск з боку Заходу вже призвів до зниження доходів рф від експорту нафти й газу на третину з 2022 року.

Також сьогодні ЄС запровадив санкції проти іранського нафтотрейдера за участь у торгівлі російською нафтою.