Британія запровадила санкції проти підрозділів ГРУ та офіцерів розвідки рф

Один з підрозділів проводив розвідку у Маріуполі.

Лондон наклав санкції на шпигунські підрозділи ГРУ та ряд офіцерів військової розвідки рф, відповідальних за "поширення хаосу та безладу за наказом путіна". Британія викрила підрозділи ГРУ, які причетні до бомбардування Маріупольського драмтеатру, нападу на Скрипалів та кібероперацій на підтримку війни в Україні.

Про це йдеться у повідомленнібританського уряду.

"Сьогоднішні заходи спрямовані проти трьох підрозділів російського управління військової розвідки (ГРУ) та 18 офіцерів військової розвідки, які відповідають за проведення тривалої кампанії зловмисної кіберактивності протягом багатьох років, зокрема у Великій Британії", — вказали в уряді Британії.

Зокрема, санкції наклали на підрозділ 26165. У 2022 році він проводив онлайн-розвідку, щоб націлити ракети на Маріуполь. Один з ударів знищив драмтеатр, тоді загинули сотні цивільних, зокрема діти.

Також санкції торкнулись офіцерів ГРУ, відповідальних за встановлення на пристрій Юлії Скрипаль шкідливого програмного забезпечення X-Agent. Його встановили за п'ять років до невдалої спроби вбити Скрипалів "Новачком" у Солсбері.

"кремль не повинен сумніватися: ми бачимо, що вони намагаються зробити в тіні, і ми цього не потерпимо. Ось чому ми вживаємо рішучих заходів із санкціями проти російських шпигунів", — заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Нагадаємо, сьогодні ЄС схвалив 18-й пакет санкцій проти росії.