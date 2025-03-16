Британія заявила, що може відправити щонайменше 10-ти тисячне військо в Україну

Вчора близько 35 країн на зустрічі в суботу погодилися надати зброю і потенційній "миротворчій" місії.

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер на зустрічі лідерів "коаліції охочих" розказав плани щодо західного "миротворчого контингенту" для України чисельністю понад 10 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє газета The Times.

Остаточна кількість миротворчного контингенту для України буде "точно перевищувати 10 тисяч людей", що готова надати Британія.

Також на зустрічі в суботу Лондону вдалось заручитись підтримкою "значно більшої кількості" країн, ніж три, які підтримували відправлення наземних військ і раніше.

Порядка 35 країн на зустрічі в суботу погодилися надати зброю, логістичну і розвідувальну підтримку потенційній "миротворчій" місії, пише The Times. Тим не менш, очікується, що основну частину військ нададуть саме Британія та Франція.

"Мова буде йти про значну силу зі значною кількістю країн, які нададуть війська, і набагато більшою групою, яка зробить свій внесок в інший спосіб", – прокоментувало інше джерело The Times.

Крім того, в неділю, 16 груждня, французький президент допускає відправку військ без згоди кремля.