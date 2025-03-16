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Французький президент допускає відправку військ без згоди кремля

16 березня 2025, 13:56
Французький президент допускає відправку військ без згоди кремля
Фото: з вільного доступу
Франко-британський план розміщення іноземних військ в Україні наразі завершується.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що росія не має права голосу в питанні розміщення європейських військ в Україні. 

Про це він сказав в інтерв'ю регіональним виданням, передає Le Parisien-Aujourd'hui en France.

"Україна є суверенною державою, і якщо вона просить війська союзників бути на своїй території, то це не справа рф, приймати їх чи ні", - заявив Макрон.

Він додав, що Україна і США на переговорах у Саудівській Аравії зблизили погляди та змогли встановити довіру, домовившись про 30-денне припинення вогню.

"Відмова москви прийняти угоду про припинення вогню і неявні погрози, які прозвучали, говорять про нещирість російських зобов'язань і, по суті, про небажання продовжувати реальну миротворчу роботу", - сказав Макрон.

За його совами, франко-британський план розміщення іноземних військ в Україні, який зараз завершується, вже залучив кілька країн. 

Макрон також не виключив надання Україні додаткових винищувачів Mirage, у тому числі "третіми країнами, які їх експлуатують".

В кінці тижня ми писали, що до США вирушили на переговори безпекові радники лідерів Британії, Франції та Німеччини

 
Франціявійськавійна в Україні

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