Французький президент допускає відправку військ без згоди кремля

Франко-британський план розміщення іноземних військ в Україні наразі завершується.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що росія не має права голосу в питанні розміщення європейських військ в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю регіональним виданням, передає Le Parisien-Aujourd'hui en France.

"Україна є суверенною державою, і якщо вона просить війська союзників бути на своїй території, то це не справа рф, приймати їх чи ні", - заявив Макрон.

Він додав, що Україна і США на переговорах у Саудівській Аравії зблизили погляди та змогли встановити довіру, домовившись про 30-денне припинення вогню.

"Відмова москви прийняти угоду про припинення вогню і неявні погрози, які прозвучали, говорять про нещирість російських зобов'язань і, по суті, про небажання продовжувати реальну миротворчу роботу", - сказав Макрон.

За його совами, франко-британський план розміщення іноземних військ в Україні, який зараз завершується, вже залучив кілька країн.

Макрон також не виключив надання Україні додаткових винищувачів Mirage, у тому числі "третіми країнами, які їх експлуатують".

В кінці тижня ми писали, що до США вирушили на переговори безпекові радники лідерів Британії, Франції та Німеччини.