До США вирушили на переговори безпекові радники лідерів Британії, Франції та Німеччини

Це на тлі переговорів, які проводять між собою Україна, США і рф без залучення представників Європи.

Німецькі, британські та французькі радники з питань безпеки терміново вирушили до США для переговорів, оскільки Вашингтон, москва та Київ обговорюють можливі шляхи мирного врегулювання війни в Україні без залучення європейських країн.

Про це передає WELT.

За інформацією джерел видання, радник канцлера Німеччини з питань безпеки Єнс Плетнер у п’ятницю прибув до Вашингтона. Там він разом із британським колегою Джонатаном Пауеллом зустрінеться у Білому домі з радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майком Волцом. Очікується, що до переговорів також долучиться радник президента Франції Еммануеля Макрона Еммануель Бонн.

Ці візити відбуваються у вирішальний момент перемовин щодо можливого припинення вогню у війні росії проти України.