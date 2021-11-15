Британія збільшила рівень терористичної загрози після вибуху у Ліверпулі
Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Sky News.
Цей крок, підтверджений міністром внутрішніх справ Пріті Пател, був зроблений після вибуху біля лікарні в Ліверпулі в неділю, який поліція назвала терористичним інцидентом.
Рішення підвищити рівень загрози було прийнято Об’єднаним центром аналізу тероризму (JTAC), і глава МВС сказала, що воно було ухвалене через два інциденти, що сталися за останній місяць.
JTAC базується в штаб-квартирі MI5 в Лондоні і складається з експертів з боротьби з тероризмом з поліції, уряду та органів безпеки.
Детективи затримали чотирьох людей через вибух, у результаті якого загинув пасажир таксі.
Поліція припускає, що саме цей пасажир взяв в автомобіль саморобний вибуховий пристрій, який вибухнув, коли таксі під’їхало біля приймальні Ліверпульської жіночої лікарні. Водієві таксі вдалося врятуватися, перед вибухом він замкнув пасажира в авто.
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