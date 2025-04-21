Британія збільшить виробництво вибухівки та артснарядів, щоб скоротити залежність від союзників

Британська оборонна компанія BAE Systems має намір збудувати у країні три нові заводи для виробництва вибухівки на базі гексогену

Компанія BAE Systems створює вибухівку власного виробництва та планує повністю відмовитися від американських комплектуючих у виробництві артснарядів.

Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що британська оборонна компанія BAE Systems має намір збудувати у країні три нові заводи для виробництва вибухівки на базі гексогену. Цю речовину використовують у 155-мм снарядах для гармат британської армії та інших видів озброєння.

Виробництво власних боєприпасів розширюється на тлі відмови британських та європейських оборонних компаній від купівлі американського обладнання через побоювання, що президент Трамп перетворив США на ненадійного партнера.