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ПОЛІТИКА

Британія збирає військових для обговорення мирної угоди щодо України

15 березня 2025, 17:11
Британія збирає військових для обговорення мирної угоди щодо України
Фото: з вільного доступу
Стармер зробив заяву на пресконференції після віртуального саміту "коаліції охочих".

У Британії наступного тижня відбудеться зустріч військових посадовців. Вони обговорять "практичні плани" щодо можливої мирної угоди для України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, якого цитує The Guardian.

Стармер зробив заяву на пресконференції після віртуального саміту "коаліції охочих". За його словами, країни погодилися прискорити практичну роботу для підтримки потенційної мирної угоди.

"Ми домовилися, що військові планувальники знову зберуться у Великій Британії наступного тижня, щоб розробити практичні плани щодо того, як наші військові можуть підтримувати майбутню безпеку України", - сказав прем'єр Британії.

Стармер зазначив, що після оголошення пропозиції про 30-денне перемир'я м'яч опинився на боці росії, і диктатор владімір путін повинен довести, що він серйозно ставиться до миру.

"Ми розбудуємо власну оборону та Збройні сили України і будемо готові до розгортання "коаліції охочих" у разі мирної угоди, щоб допомогти захистити Україну на землі, на морі та в небі", - заявив Стармер.

Лідери на саміті наголосили на необхідності потужних механізмів моніторингу, щоб забезпечити виявлення та фіксування будь-яких порушень угоди. Країни погодилися активізувати допомогу Україні та посилити тиск на рф, що переконати путіна сісти за стіл переговорів.

"Щоб досягти цього, ми прискоримо нашу військову підтримку, посилимо наші санкції щодо доходів росії та продовжимо вивчати всі законні шляхи, щоб гарантувати, що росія заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", - заявив прем'єр Британії.

Нагадаємо, військові Франції та Великої Британії обговорюють розміщення миротворчого військового контингенту в Україні. Зокрема, таким силам можуть дозволити завдавати ударів по військах рф та по території росії у разі порушення режиму перемир'я.

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