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ПОЛІТИКА

Британія знімає санкції з міністерств і медіа Сирії на тлі змін влади

24 квітня 2025, 14:58
Британія знімає санкції з міністерств і медіа Сирії на тлі змін влади
Захід переглядає свій підхід до Сирії після того, як у грудні, після понад 13 років громадянської війни, повстанські сили усунули Башара Асада з посади президента.

Велика Британія скасувала заморожування активів Міністерств оборони і внутрішніх справ Сирії і ще низки служб — ці санкції були запроваджені за часів президентства Башара Асада.

Про це повідомило Міністерство фінансів Великої Британії.

Санкції також зняли з таких сирійських відомств: Головного розвідувального управління, Розвідувального управління ВПС, Управління політичної безпеки, Бюро національної безпеки Сирії, Управління військової розвідки, Бюро постачання армії, Генеральної організації радіо і телебачення.

Крім того, обмеження зняли з низки медіа, зокрема з газети Al Watan і телеканалів Cham Press TV і Sama TV.

Захід переглядає свій підхід до Сирії після того, як у грудні, після понад 13 років громадянської війни, повстанські сили усунули Башара Асада з посади президента.

Нагадаємо, 8 грудня 2024 року сирійська опозиція взяла під контроль Дамаск і скинула Башара Асада, який утік до москви.

БританіясанкціїСиріяБашар Асад

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