Британія зняла санкції з російського олігарха Тінькова
20 липня 2023, 17:47
Після прохання мільярдера та засновника Virgin Group Річарда Бренсона уряд Британії виключив російського бізнесмена Олега Тінькова зі списку підсанкційних осіб.
Про це йдеться в документі британського Управління зі здійснення фінансовий санкцій.
"Тінькова вилучили з санкційного списку. На нього більше не поширюються санкції, які передбачають арешт активів і заборону на надання трастових послуг" - написано в документі.
Британія запровадила санкції проти Олега Тінькова, засновника "Тінькофф банку", ще в березні минулого року.Нагадаємо, що раніше Британія ввела санкції проти росіян, пов'язаних з діяльністю ПВК "Вагнер" в Африці.