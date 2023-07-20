Британія зняла санкції з російського олігарха Тінькова

Після прохання мільярдера та засновника Virgin Group Річарда Бренсона уряд Британії виключив російського бізнесмена Олега Тінькова зі списку підсанкційних осіб.

Про це йдеться в документі британського Управління зі здійснення фінансовий санкцій.

"Тінькова вилучили з санкційного списку. На нього більше не поширюються санкції, які передбачають арешт активів і заборону на надання трастових послуг" - написано в документі.

Британія запровадила санкції проти Олега Тінькова, засновника "Тінькофф банку", ще в березні минулого року.