Британію не зупинить "безвідповідальна" ядерна риторика росії – Стармер

Вчора путін підписав указ про затвердження основ державної політики країни у галузі ядерного стримування.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував нещодавню зміну ядерної доктрини рф і заявив, що це не відлякає його від підтримки України.

Заяву британського прем’єра написала агенція Reuters.

Стармер назвав "безвідповідальною" ядерну риторику російської сторони.

"З росії доноситься безвідповідальна риторика, і це не завадить нам підтримати Україну", – сказав він на саміті G20 у Бразилії.

Прем’єр уряду Британії додав, що президент рф Владімір путін є "автором свого власного вигнання", вказавши, що той третій рік поспіль не відвідує саміт лідерів G20.

"Я ще раз кажу: припиніть війну, забирайтеся з України", - констатував Стармер.

Крім того, оновлення ядерної доктрини росії сколихнуло світові ринки.

Нагадаємо, 19 листопада російський диктатор путін підписав указ про затвердження основ державної політики країни у галузі ядерного стримування. Згідно з документом, головним пріоритетом є стримування потенційного супротивника від агресії проти росії та її союзників. рф також залишає за собою право на ядерну відповідь у разі застосування зброї масового знищення.