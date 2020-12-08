БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа другий квартал цього року економіка Великої Британії впала на рекордні 20,4% й офіційно впала в рецесію через негативний вплив епідемії коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британська економіка впала в рецесію після обвалу на 20,4%
Таке надмірне падіння за один квартал є рекордним для Британії
Ілюстрація: cisnews.org
За другий квартал цього року, а саме з квітня по червень, ВВП Великої Британії впав на 20,4%. При тому, що у першому кварталі економіка країни вже знизилася на 2,2%, повідомляє "Укрінформ".
Зазначається, таке надмірне падіння за один квартал є рекордним для Британії, адже ще ніколи від початку зберігання даних у 1955 році воно не було таким масштабним.
Економісти пояснюють такі катастрофічні цифри негативним впливом карантину, запроваджений через пандемією коронавірусу.
Раніше про рецесію через вплив COVID-19 заявили, зокрема, у США, Японії та Єврозоні.
Нагадаємо, що рівень зайнятості у Британії найнижчий за останнє десятиліття
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