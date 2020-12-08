Британська економіка впала в рецесію після обвалу на 20,4%

Таке надмірне падіння за один квартал є рекордним для Британії

За другий квартал цього року економіка Великої Британії впала на рекордні 20,4% й офіційно впала в рецесію через негативний вплив епідемії коронавірусу.

За другий квартал цього року, а саме з квітня по червень, ВВП Великої Британії впав на 20,4%. При тому, що у першому кварталі економіка країни вже знизилася на 2,2%, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, таке надмірне падіння за один квартал є рекордним для Британії, адже ще ніколи від початку зберігання даних у 1955 році воно не було таким масштабним.

Економісти пояснюють такі катастрофічні цифри негативним впливом карантину, запроваджений через пандемією коронавірусу.

Раніше про рецесію через вплив COVID-19 заявили, зокрема, у США, Японії та Єврозоні.

Нагадаємо, що рівень зайнятості у Британії найнижчий за останнє десятиліття