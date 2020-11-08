Рівень зайнятості у Британії найнижчий за останнє десятиліття
Рівень зайнятості у Великій Британії з квітня по червень впав до найнижчих показників за останні десять років.
Про це свідчать дані Управління національної статистики Британії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Рівень зайнятості скоротився на 220 000 осіб за квартал.
Це було найбільше квартальне зниження з травня-липня 2009 року, в самий розпал фінансової кризи.
Під час пандемії більше всього потерпають наймолодші працівники, найстаріші працівники і ті, хто займається фізичною працею або елементарними професіями.
Джонатан Атхоу, заступник голови Управління національної статистики, сказав: "Групи людей, які найбільше страждають, - це молоді робітники у віці до 24 років або літні працівники і ті, хто працює на більш рутинній або менш кваліфікованій роботі".
"Це викликає занепокоєння, тому що цим групам важче знайти нову роботу або влаштуватися на роботу так само легко, як іншим працівникам", - додав він.
Британська економіка постраждала від пандемії коронавірусу, але безробіття не виросло так сильно, як побоювалися, тому що велика кількість фірм відправили своїх співробітників у оплачувану урядом відпустку.
Однак економісти побоюються, що ситуація зміниться, коли в жовтні закінчиться дія цієї схеми.
Нагадаємо, що на початку цього року економіка Британії обвалилась до 40-річного мінімуму, а валовий внутрішній продукт впав на 2,2% в період з січня по березень
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