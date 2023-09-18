Британська компанія Mondi продала бізнес в росії

Британський виробник упаковки і паперу Mondi Group заявив, що уклав угоду щодо продажу останнього підприємства в росії - АТ "Монді Сиктивкар"за €775 млн.

Про це компанія написала на сайті.

"Федеральна антимонопольна служба рф і Урядова підкомісія рф з контролю за іноземними інвестиціями схвалили угоду", - йдеться на сайті.

Компанія отримає гроші від продажу комбінату 6-ма щомісячними траншами. Перші 4 платежі становитимуть по 13,5 млрд рублів кожен, самий перший платіж пройде до кінця вересня, а ще 3 - до кінця цього року.

Після цього право власності на "Монді Сиктивкар" перейде до "Сезар Інвест". І тоді група Mondi завершить вихід з росії.

За минулий рік виручка "Монді Сиктивкар" склала €1 085 млн, показник EBITDA - 481 млн та прибуток до оподаткування - €453 млн.

Влітку цього року валові активи підприємства становили €1 107 млн, чисті активи - 856 млн.

В українському Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що внесли Mondi Group до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що вона після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну не пішла з ринку рф.

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