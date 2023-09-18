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москва заблокувала мільярди доларів у компаній, які не вийшли з ринку рф

18 вересня 2023, 15:27
москва заблокувала мільярди доларів у компаній, які не вийшли з ринку рф
Фото: Reuters
Кремль заблокував доступ до мільярдних прибутків західних компаній, які не вийшли з російського ринку після вторгнення рф в Україну.

Про це пише Financial Times, посилаючись на інформацію KSE.

На західний бізнес припало $18 млрд з 20 млрд прибутку, про який закордонні компанії відзвітували в 2022 році.

Найбільший загальний прибуток $4,9 млрд - одержали такі американські компанії: Philip Morris і PepsiCo. Разом вони заробили $775 млн  і $718 млн. 

Німецькі, австрійські і швейцарські компанії отримали $2,4 млрд, 1,9 млрд та 1 млрд відповідно.

Місцеві доходи компаній від BP до Citigroup були заблоковані в рф після введення торік заборони на виплату дивідендів підприємствам із "недружніх" країн, включаючи США, Велику Британію і членів ЄС. Такі транзакції можуть бути схвалені за виняткових обставин, але дозволів на зняття коштів було видано небагато.

Також багато іноземних компаній намагалися продати свої російські дочірні компанії, але всі угоди вимагають схвалення Москви і передбачає суттєві знижки.

Серед компаній "недружнього" походження наразі австрійський банк Raiffeisen, він же найбільший західний кредитор в росії.

Банк повідомив про найбільший прибуток у країні в 2022 році у $2 млрд, але Raiffeisen заявив, що "не має доступу" до свого прибутку в країні, але не списав вартість бізнесу.

Росіязаіхдний бізнес

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