Британська королева роками не знала про радянського шпигуна – розвідка МІ 5

Про це свідчать документи, які були нещодавно розсекречені.

Королеві Великої Британії Єлизаветі II не повідомляли про шпигунську діяльність її радника з мистецтва Ентоні Бланта.

Палацові чиновники приховували інформацію про його співпрацю з КДБ, щоб не турбувати монарха, інформує агенція Associated Press.

Вона дізналася про діяльність свого радника лише за 10 років до його смерті.

Видання пише, що британській королеві Єлизаветі II не повідомили подробиці подвійного життя її давнього радника з мистецтва як радянського шпигуна, бо палацові чиновники не хотіли додавати їй занепокоєння, показують нещодавно розсекречені документи.

Мова йде про королівського мистецтвознавця Ентоні Бланта.

Файли опублікував Національний архів Великої Британії і які пов'язані з Кембриджським університетом у 1930-х роках, члени якої передавали СРСР секрети британської розвідки.

"Блант, який працював у Букінгемському палаці оглядачем картин королеви, роками перебував під підозрою, перш ніж у 1964 році нарешті зізнався, що, бувши старшим офіцером МІ5 (розвідувальне агентство) під час Другої світової війни, він передавав секретну інформацію радянським агентам", - додають журналісти.

В розвідці розповіли, що Блант розповідав, що відчув "глибоке полегшення", коли зняв з себе цей тягар.

Він в обмін на зізнання отримав дозвіл зберегти роботу, лицарський титул і соціальне становище, однак королеву, вочевидь, тримали у невідомості.

Так, в 1972 році особистий секретар королеви Мартін Чартеріс сказав шефу МІ-5 Майклу Хенлі, що "королева не знала, і він не бачить сенсу розповідати їй про це зараз; це лише додасть їй турбот, і з ним нічого не можна було зробити".

Але уже в 1973 році уряд Британії вирішив розповісти монарху правду, адже Блант був хворий, тому чиновники побоювались, що після його смерті в ЗМІ підніметься галас.

Чартеріс додав, що "вона сприйняла все це дуже спокійно і без здивування" і "пам'ятала, що він був під підозрою ще на початку 1950-х років".

Історик Крістофер Ендрю вважає, що в офіційній історії МІ5 йдеться про те, що королеві раніше розповідали про Бланта в "загальних рисах".

"Блант був публічно викритий як шпигун прем'єр-міністром Маргарет Тетчер у Палаті громад у листопаді 1979 року. Він був остаточно позбавлений лицарського звання, але так і не був притягнутий до кримінальної відповідальності, і помер у 1983 році у віці 75 років", - написали в AP.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року королева Єлизавета ІІ померла від старості.