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Королева Єлизавета ІІ померла від старості - Офіційно

Ольга
Матарикіна
Та сама причина була вказана і в свідоцтві про смерть її чоловіка принца Філіпа
Королева Єлизавета ІІ померла від старості - Офіційно Фото: telegraph.co.uk
Свідоцтво про смерть Єлизавети II засвідчує, що 96-річна королева померла "від старості".
 
Про це повідомляє The Telegraph.
 
У свідоцтві, опублікованому Національним архівом Шотландії, сказано, що причиною смерті королеви стала "старість".
 
 
У свідоцтві сказано, що Єлизавета Александра Мері Віндзор, Її Величність Королева, померла о 15:10 8 вересня у віці 96 років у замку Балморал. Про смерть королеви повідомила генеральному реєстратору її дочка принцеса Анна.
 
Час смерті в історичному документі означає, що лише король Чарльз і його сестра Анна були поруч зі матір’ю, коли вона померла в Абердинширі три тижні тому. 
 
"Старість" була єдиною в переліку причин смерті королеви. Та сама причина була вказана і в свідоцтві про смерть її чоловіка принца Філіпа.
 
Єлизавету II поховали 19 вересня, після 70 років на троні. Вона спочиває у родинному склепі Віндзорського замку.
 
Сотні високих гостей відвідали офіційну церемонію похорону королеви у Вестмінстерському абатстві. Серед 2000 тих, хто прибув на офіційну церемонію, було близько 500 президентів, прем’єр-міністрів, іноземних членів королівської сім’ї та високопоставлених осіб.
 
Сотні тисяч людей також вишикувались уздовж маршруту, яким катафалк королеви їхав із Лондона до Віндзора.
 
Раніше повідомлялося, що у Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним.
 
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29 09 2022 18:08
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