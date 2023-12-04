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Британська розвідка оновила оцінку втрат росії у війні з Україною

04 грудня 2023, 13:29
Британська розвідка оновила оцінку втрат росії у війні з Україною
Міністерство оборони Британії оприлюднило нову оцінку втрат російської сторони у війні в Україні.

Про це йдеться в щоденному звіті відомства в X (Twitter).

"У період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року, згідно з повідомленням, офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, зазнали втрат від 180 тисяч до 240 тисяч людей пораненими і близько 50 тисяч вбитими", - йдеться в дописі. 

Крім того, військові ПВК "Вагнер", ймовірно, зазнали таких втрат: 40тисяч пораненими і 20 тисяч убитими.

Загалом російська сторона, ймовірно, зазнала втрат від 220 тисяч до 280 тисяч пораненими і порядка 70 тисяч убитими, вважають британські аналітики. 

Загальні втрати російських бійців становлять від 290 тисяч до 350 тисяч людей. Медіана цього діапазону становить 320 тисяч загальних втрат російської армії.

Британські аналітики вважають, що навіть серед російських офіційних осіб, ймовірно, існує низький рівень розуміння загальних цифр втрат через довготривалу культуру нечесної звітності у збройних силах.

Ми також писали, що в кінці жовтня розвідка Британії заявила про втрати росії під Авдіївкою.

 

РосіявтратиРозвідка Британії

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