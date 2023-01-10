Матеріали:
Теми:

Британська розвідка оцінила ймовірність захоплення рф Бахмута

10 січня 2023, 10:03
Британська розвідка оцінила ймовірність захоплення рф Бахмута
Джерело: ukrainian.voanews
Наступ на Соледар було здійснено з метою оточити Бахмут. Проте українські сили зберігають стабільні глибокі оборонні рубежі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, останні чотири дні російські війська і сили "Вагнера" провели тактичний наступ на невелике донбаське місто Соледар і, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту.

"Соледар знаходиться за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, продовжує залишатися головним оперативним завданням росії", - наголошується в повідомленні.

За даними британської розвідки, наступ на Соледар, швидше за все, є спробою обійти Бахмут із півночі та зруйнувати українські шляхи сполучення.

У Соледарі бої велися за входи в покинуті 200-кілометрові тунелі соляних шахт, що проходять під районом. Обидві сторони, напевно, стурбовані тим, що їх можуть використовувати для проникнення в тил.

"Попри тиск на Бахмут, що посилився, росія навряд чи зможе відразу ж оточити місто, тому що українські сили зберігають стабільні глибокі оборонні рубежі і контролюють шляхи постачання", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, що керівник терористичної групи "вагнерівців" хоче взяти Бахмут для зберігання військ і танків у шахтах під землею.

війнаСоледарБахмутвійська рф

Останні матеріали

Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Політика
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 10:03
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від
Політика
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від "російського імперіалізму" – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 10 січня 2023, 09:17
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Політика
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Дмитро Редько – 09 січня 2023, 15:58
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Переклад iPress – 09 січня 2023, 13:34
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 09 січня 2023, 11:05
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Політика
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 08 січня 2023, 14:39
Про переваги
Технології
Про переваги "Бредлі". Як Україна може використати ці бойові машини, які вона отримує від США – американські військові експерти
Переклад iPress – 06 січня 2023, 15:28
Бредлі, AMX10RC, Marder. Які
Бредлі, AMX10RC, Marder. Які "нетанки" отримає Україна від США, Франції та Німеччини – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 06 січня 2023, 11:38
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється