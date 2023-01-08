Керівник терористичної групи "вагнерівців" хоче взяти Бахмут для зберігання військ і танків у шахтах під землею

Соледар і Бахмут фактично є мережею підземних міст, що не тільки має здатність утримувати велику групу людей на глибині 80-100 метрів, але танки і БМП також

Голова терористичної російською приватної організації "Група Вагнера" Пригожин повідомив ЗМІ, що хоче захопити місто Бахмут на сході України, аби мати можливість зберігати там війська і танки у "підземних містах", пише Sky News.

Бойові дії тривають за місто в Донецьку, але деякі аналітики спантеличені відсутністю прогресу росії там, припускаючи, що втрати, яких зазнала москва, можуть зробити перемогу марною.

Пригожин зазначив: "Вишенькою на торті є система шахт Соледар і Бахмут, яка фактично є мережею підземних міст. Вона не тільки (має здатність утримувати) велику групу людей на глибині 80-100 метрів, але танки і БМП також можуть рухатися".

Пригожин, швидше за все, розраховує збільшити свій політичний капітал, якщо його сили успішно захоплять місто.

Терористична російська приватна організації "Група Вагнера" - це група найманців, що складається в основному із колишніх засуджених, найнятих кремлем для допомоги у загарбницькій війні в Україні.