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ПОЛІТИКА

Керівник терористичної групи "вагнерівців" хоче взяти Бахмут для зберігання військ і танків у шахтах під землею

08 січня 2023, 11:47
Керівник терористичної групи
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Соледар і Бахмут фактично є мережею підземних міст, що не тільки має здатність утримувати велику групу людей на глибині 80-100 метрів, але танки і БМП також

Голова терористичної російською приватної організації "Група Вагнера" Пригожин повідомив ЗМІ, що хоче захопити місто Бахмут на сході України, аби мати можливість  зберігати там війська і танки у "підземних містах", пише Sky News.

Бойові дії тривають за місто в Донецьку, але деякі аналітики спантеличені відсутністю прогресу росії там, припускаючи, що втрати, яких зазнала москва, можуть зробити перемогу марною.

Пригожин зазначив: "Вишенькою на торті є система шахт Соледар і Бахмут, яка фактично є мережею підземних міст. Вона не тільки (має здатність утримувати) велику групу людей на глибині 80-100 метрів, але танки і БМП також можуть рухатися".

Пригожин, швидше за все, розраховує збільшити свій політичний капітал, якщо його сили успішно захоплять місто.

Терористична російська приватна організації "Група Вагнера" - це група найманців, що складається в основному із колишніх засуджених, найнятих кремлем для допомоги у загарбницькій війні в Україні.


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