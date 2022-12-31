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Британська розвідка передбачає атаку на Україну у свята

31 грудня 2022, 11:36
Британська розвідка передбачає атаку на Україну у свята
Фото з відкритих джерел
Відомство наголошує, що метою російської армії є придушити українську протиповітряну оборону.

У період новорічних свят росіяни можуть завдавати ударів по Україні частіше, щоб зламати моральний дух українців. 

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Британська розвідка припускає, що наступна масована атака може готуватися найближчими днями. Зазначається також, що метою російської армії є придушити протиповітряну українську оборону.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська ППО може стати найпотужнішою в Європі.

британська розвідкавійна в Україніракетні удари

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