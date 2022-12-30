Матеріали:
Теми:

Українська ППО може стати найпотужнішою в Європі – Зеленський

30 грудня 2022, 21:37
Українська ППО може стати найпотужнішою в Європі – Зеленський
Фото: Укрінформ
Про підсумки Ставки Зеленський розповів у своєму вечірньому відеозверненні. Зокрема, йшлося про оборону Бахмута і звільнення Донбасу, про військову допомогу Україні і про нашу протиповітряну оборону.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

"Провів чергове засідання Ставки – вже 45-те за цей рік. Ключове – Донеччина, Луганщина. Наш Донбас, де тривають найжорстокіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна... Загалом тримаємо позиції. Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємося. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої!" – сказав президент.

Також Зеленський зазначив, що обговорили ситуацію на півдні, на кордоні, постачання зброї, подальше посилення ППО.

"Цього року ми не тільки зберегли нашу протиповітряну оборону – ми зробили її сильнішою, ніж будь-коли. Але у новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще більш результативною", – сказав гарант Конституції України.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, після Ставки на окремій нараді обговорили стан в енергетиці, до чого варто готуватися.

"У нас є чітка стратегія забезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час. Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обов'язково. Це одне з головних завдань на наступний рік, і я не сумніваюся, що ми його виконаємо", – резюмував президент.

Раніше повідомлялось, що Кабмін продовжив відстрочку від призову на три місяці.

війнапрезидентППОпідсумки

Останні матеріали

Тільки ресурси. Більше жодних
Політика
Тільки ресурси. Більше жодних "котлет по-київськи" для України – Project Syndicate
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 16:17
Зсередини контрнаступів. П'ять ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Зсередини контрнаступів. П'ять ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 14:41
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому зрештою доведеться віддати чужі території
Cуспільство
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому зрештою доведеться віддати чужі території
Дмитро Редько – 30 грудня 2022, 14:11
Зеленський нагадав Америці про саму себе. США мають дякувати Україні – The Atlantic
Політика
Зеленський нагадав Америці про саму себе. США мають дякувати Україні – The Atlantic
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 09:11
США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Політика
США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 15:38
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Cуспільство
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 12:02
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Cуспільство
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 09:15
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Політика
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 13:04
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється