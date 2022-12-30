Українська ППО може стати найпотужнішою в Європі – Зеленський

Про підсумки Ставки Зеленський розповів у своєму вечірньому відеозверненні. Зокрема, йшлося про оборону Бахмута і звільнення Донбасу, про військову допомогу Україні і про нашу протиповітряну оборону.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

"Провів чергове засідання Ставки – вже 45-те за цей рік. Ключове – Донеччина, Луганщина. Наш Донбас, де тривають найжорстокіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна... Загалом тримаємо позиції. Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємося. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої!" – сказав президент.

Також Зеленський зазначив, що обговорили ситуацію на півдні, на кордоні, постачання зброї, подальше посилення ППО.

"Цього року ми не тільки зберегли нашу протиповітряну оборону – ми зробили її сильнішою, ніж будь-коли. Але у новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще більш результативною", – сказав гарант Конституції України.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, після Ставки на окремій нараді обговорили стан в енергетиці, до чого варто готуватися.

"У нас є чітка стратегія забезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час. Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обов'язково. Це одне з головних завдань на наступний рік, і я не сумніваюся, що ми його виконаємо", – резюмував президент.

Раніше повідомлялось, що Кабмін продовжив відстрочку від призову на три місяці.