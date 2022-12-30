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Кабмін продовжив відстрочку від призову на три місяці

30 грудня 2022, 19:43
Кабмін продовжив відстрочку від призову на три місяці
Фото: з вільних джерел
Кабмін України продовжив на три місяці дію відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих раніше військовозобов'язаними рішеннями Міністерства економіки.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Під час засідання уряду до постанови КМУ від 04.11.2022 N 1259 Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації було внесено зміни.

"Предбачено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військово-зобов'язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно з постановою КМУ від 03.03.2022 N 194 Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму військового стану, та строки не закінчилися, продовжуються автоматично на три місяці", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Україні набув чинності закон про відпустки військовим на час воєнного стану.

війнамобілізаціяпризовникиКабмін

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