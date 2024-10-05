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ПОЛІТИКА

Британська розвідка: після Вугледара російські війська спрямують зусилля на Велику Новосілку

05 жовтня 2024, 11:27
Британська розвідка: після Вугледара російські війська спрямують зусилля на Велику Новосілку
У розвідці зазначили, що захоплення Вугледара відбулося після відновлення російської наступальної кампанії у вересні 2024 року.

Розвідка Великої Британії прогнозує, що після захоплення російськими окупантами міста Вугледар Донецької області їхньою наступною ціллю стане населений пункт Велика Новосілка у Запорізькій області.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони.

У розвідці зазначили, що захоплення Вугледара відбулося після відновлення російської наступальної кампанії у вересні 2024 року.

До кінця місяця російські окупаційні сили практично оточили місто, що призвело до відступу українських військ.

росія робила нерегулярні спроби захопити Вугледар протягом останніх двох років, зазнаючи при цьому великих втрат.

"Цілком імовірно, що найближчими тижнями російські війська спробують продовжити просування за Вугледар. На заході однією з імовірних цілей є населений пункт Велика Новосілкка, Запорізької області, розташоване на трасі Т0509. За 8 км на північ розташований населений пункт Богоявленка", – зазначили у відомстві.

розвідкавійна в Українівугледарросія окупанти

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