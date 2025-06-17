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ПОЛІТИКА

Британська розвідка повідомляє про рекордну кількість ампутацій у російських солдатів

17 червня 2025, 17:35
Британська розвідка повідомляє про рекордну кількість ампутацій у російських солдатів
Фото: yvek.ru
Також повідомляється, що кількість виданих інвалідних візків збільшилася на 18% за той самий період.

Згідно з відкритими джерелами, на території росії значно збільшилася кількість видаваних протезів. Особливо часто жителі країни втрачають руки.

Про це повідомляє Міноборони Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, за даними Міністерством праці росії, у 2024 році жителі країни з інвалідністю отримали близько 152,5 тисяч штучних кінцівок, що на 53% більше, ніж у 2023 році.

Зокрема, відзначено зростання на 75% з видачі протезів рук. Також повідомляється, що кількість виданих інвалідних візків збільшилася на 18% за той самий період.

Незалежне російське видання "Верстка" раніше повідомляло, що поранені російські солдати з ампутованими кінцівками змушені були довго чекати на необхідне протезування, йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, росія не справляється із забезпеченням необхідної медичної допомоги на лінії фронту, що, в свою чергу, призводить до збільшення кількості серйозних тривалих травм серед російських військовослужбовців.

"При цьому значне зростання кількості росіян з інвалідністю, а також поранених військовослужбовців у ширшому масштабі майже напевно матиме довготривалий негативний вплив як на медичні, так і на соціальні служби в росії, ідеться у зведенні", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, від 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року загальні бойові втрати особового складу армії рф на території України перевищили мільйон осіб. 

війнапротезиРозвідка Британіїсолдати рф

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