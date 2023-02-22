Британська розвідка пояснила, чому звернення путіна не досягло бажаного ефекту
Російський президент-диктатор володимир путін виступом перед до федеральними зборами засвідчив, що росія продовжуватиме війну проти України. У промові глава кремля традиційно підтримував войовничий тон.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.
Наголошується, що під час свого вчорашнього виступу путін продовжував войовничий тон, якого він дотримувався у промовах впродовж останніх шести місяців. Алк диктатор не озвучив жодних практичних заходів, які б допомогли вивести рф з глухого кута на полі бою.
"путін продовжує вести суперечливу розповідь про екзистенційну боротьбу, наполягаючи на тому, що в росії все гаразд і все йде за планом. Це робить обидва повідомлення неефективними", - йдеться у повідомленні.
Водночас диктатор знову розкритикував Захід. володимир путін охарактеризував західні еліти як "символ тотальної безпринципної брехні" та оголосив про призупинення участь у Договорі про ядерну зброю.