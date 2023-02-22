У посланні федеральним зборам рф володимир путін не запропонував практичних кроків, які допомогли б росії вийти із глухого кута

Російський президент-диктатор володимир путін виступом перед до федеральними зборами засвідчив, що росія продовжуватиме війну проти України. У промові глава кремля традиційно підтримував войовничий тон.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Наголошується, що під час свого вчорашнього виступу путін продовжував войовничий тон, якого він дотримувався у промовах впродовж останніх шести місяців. Алк диктатор не озвучив жодних практичних заходів, які б допомогли вивести рф з глухого кута на полі бою.

"путін продовжує вести суперечливу розповідь про екзистенційну боротьбу, наполягаючи на тому, що в росії все гаразд і все йде за планом. Це робить обидва повідомлення неефективними", - йдеться у повідомленні.

Водночас диктатор знову розкритикував Захід. володимир путін охарактеризував західні еліти як "символ тотальної безпринципної брехні" та оголосив про призупинення участь у Договорі про ядерну зброю.