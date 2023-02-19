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Британська розвідка пояснила, навіщо рф запускає до України повітряні кулі

19 лютого 2023, 12:27
Британська розвідка пояснила, навіщо рф запускає до України повітряні кулі
Фото: ukrep.be
росіяни запускають у повітряний простір України кулі з радіолокаційними відбивачами, аби виявити та виснажити системи ППО

Об’єкти, які впродовж останнього тижня були помічені в повітряному просторі України, а також Молдови, найімовірніше, є частиною нової тактики росії для виснаження української протиповітряної оборони.

Про це йдеться у щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії.

Там нагадують, що 12 лютого Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про повітряні кулі на сході Дніпропетровської області, а через три дні – збили щонайменше шість повітряних куль з підвішеними під ними радіолокаційними відбивачами над Києвом.

"Цілком імовірно, що повітряні кулі були російськими. Вони, ймовірно, представляють нову тактику росії, спрямовану на отримання інформації про українські системи протиповітряної оборони та примушення українців витрачати цінні запаси ракет класу земля-повітря та боєприпасів до них", – стверджують у британській розвідці.

Аналітики також додали, що 14 лютого спостереження за об’єктом у формі повітряної кулі призвело до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин. Ймовірно, це була російська куля, яка вилетіла з повітряного простору України.

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