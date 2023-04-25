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ПОЛІТИКА

Британська розвідка пояснила скорочення втрат російської армії на 30%

25 квітня 2023, 10:37
Британська розвідка пояснила скорочення втрат російської армії на 30%
Джерело: rbc.ua
За квітень 2023 року середньодобовий рівень втрат російської армії на війні з Україною скоротився приблизно на 30% після винятково тяжких втрат у січні-березні.

За оцінками британської розвідки, у квітні втрати російських окупаційних сил помітно знизилися, якщо порівнювати з попередніми місяцями – вочевидь, через перехід до оборони.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, цифри, опубліковані Генеральним штабом України, свідчать про скорочення щоденних втрат російських військ із 776 у березні до 568 у квітні.

"Розвідка не може перевірити конкретну методологію, яку використовує Україна, проте загальна тенденція скоріш за все точна. З високою ймовірністю, втрати рф зменшилися після того, як їхні зимові спроби наступу не досягли цілей, а зараз російські сили зосередилися на підготовці до очікуваного контрнаступу України", – йдеться у повідомленні.

Також британська розвідка розповідала, що хоча стан ґрунтів навесні справді ускладнює ведення бойових дій, російська пропаганда перебільшує вплив цього фактора на очікуваний контрнаступ України.

За оцінками аналітиків, споруджені росіянами лінії оборони уздовж фронту на Запоріжжі можуть створити певні труднощі для українського контрнаступу, але їхня ефективність залежатиме від того, чи буде там достатньо особового складу із належною вогневою підтримкою. 

Раніше ми писали, що контрнаступ ЗСУ буде спрямований на повернення окупованих земель, ймовірно, на сході та півдні. У цій операції Україна заручилася великою підтримкою США.

війнаармія рфРозвідка Британії

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