Британська розвідка проаналізувала бюджетні проблеми рф з фінансуванням війни

російський уряд має амбітні плани щодо збільшення витрат на 26% у 2024 році.

Запланований цільовий показник доходів росії на 2024 рік навряд чи буде досягнутий, як передбачено бюджетним планом. Цілком можливо, що уряду доведеться розглянути інші заходи політики для фінансування запланованих витрат.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, російський уряд має амбітні плани щодо збільшення витрат на 26% у 2024 році. Це ґрунтується на оптимістичних очікуваннях збільшення доходів на 22%, при цьому доходи від нафти та газу, як очікується, збільшаться майже на 25%.

Проте за даними британської розвідки, уряду рф доведеться скоротити свої відрахування до Фонду національного добробуту та збільшити внутрішні податки та борг для фінансування запланованих витрат.

"Така політика майже напевно негативно вплине на економіку в середньостроковій та довгостроковій перспективі, підтримуючи інфляційний тиск або обмежуючи майбутнє економічне зростання. Фонд національного добробуту нібито призначений для довгострокового економічного добробуту російського народу, але він все частіше використовується для фінансування вторгнення в Україну". вартість його активів впаде на 10% у 2023 році", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше повідомлялось, що у рф майже не залишилось бойових машин.