Британська розвідка проаналізувала просування росії після окупації Вугледара

російська армія загрожує основним логістичним шляхам до міста.

Розвідка Великої Британії при Міністерстві оборони проаналізувала наступ армії рф на місто Велика Новосілка у Донецькій області після того, як ЗСУ втратили сусідній Вугледар у жовтні.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії.

Британська розвідка повідомила, що у Донецькій області російські війська стрімко просунулися до східного флангу Великої Новосілки.

Розвідники зазначили, що Велика Новосілка стала вразливою до російських атак через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року, що уможливило посилення російського просування в менш захищених районах на заході Донецької області, акцентували в огляді.

Крім того, розвідники додали, що російські війська наступають в тилу української оборони і загрожують основним логістичним шляхам до міста.