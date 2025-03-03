Того року інфляція виросла з 7,5% у червні 2023 року до 21% у грудні.

На тлі інфляції росія цього року, можливо, витратить на оборону більше, ніж передбачено в бюджеті.

Про це в соцмережі X (Twitter) пише Міністерство оборони Британії, посилаючись на дані розвідки.

"І це попри зусилля Центрального банку рф, спрямовані на зниження інфляції шляхом підвищення процентних ставок з 7,5% у червні 2023 року до 21% у грудні 2024 року", - йдеться в пості.

В розвідці вважають, що фактичних рівень інфляції у минулому році був вищим за офіційний показник.

В Міноборони Британії додають, що тиск на бізнес в росії майже напевно зросте, якщо відсоткові ставки залишатимуться високими у 2025 році.

Розвідники зазначають, що інфляція в росії майже напевно буде вищою за цільовий показник Центрального банку рф в 4% у 2025 році.

"Переважна більшість корпоративних дефолтів майже напевно відбудеться в цивільних галузях, що ще більше посилить залежність від військово-промислового комплексу як рушія економічної активності", – підсумувала британська розвідка.