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Британська розвідка прогнозує посилення залежності економіки рф від ВПК

03 березня 2025, 16:13
Британська розвідка прогнозує посилення залежності економіки рф від ВПК
Того року інфляція виросла з 7,5% у червні 2023 року до 21% у грудні.

На тлі інфляції росія цього року, можливо, витратить на оборону більше, ніж передбачено в бюджеті.

Про це в соцмережі X (Twitter) пише Міністерство оборони Британії, посилаючись на дані розвідки.

"І це попри зусилля Центрального банку рф, спрямовані на зниження інфляції шляхом підвищення процентних ставок з 7,5% у червні 2023 року до 21% у грудні 2024 року", - йдеться в пості.
В розвідці вважають, що фактичних рівень інфляції у минулому році був вищим за офіційний показник.

В Міноборони Британії додають, що тиск на бізнес в росії майже напевно зросте, якщо відсоткові ставки залишатимуться високими у 2025 році.

Розвідники зазначають, що інфляція в росії майже напевно буде вищою за цільовий показник Центрального банку рф в 4% у 2025 році.

"Переважна більшість корпоративних дефолтів майже напевно відбудеться в цивільних галузях, що ще більше посилить залежність від військово-промислового комплексу як рушія економічної активності", – підсумувала британська розвідка.

 

розвідкавійна в Україні

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