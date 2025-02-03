росіян все частіше повертають до виконання бойових завдань в Україні з незагоєними ранами.

Поранені російські військові повертаються в бій, адже система медичної допомоги не справляється з навантаженням.

Про це розвідка Великої Британії написала в соцмережі X (Twitter).

"Численні спостереження підтверджують, що поранені російські військовослужбовці повертаються в бій, оскільки система медичної допомоги не справляється з навантаженням", - йдеться в дописі.

У розвідці додали, що медична система рф працює, можливо, на межі можливостей, адже на передовій все частіше можна помітити вояків на милицях.

"Дуже ймовірно, що поранених російських військовослужбовців повертають до виконання бойових завдань в Україні з незагоєними ранами, часто на милицях", - додали британські військові.

За інформацією британської розвідки, 20-тазагальновійськова армія могла сформувати "штурмові групи" з поранених солдатів.

"Існує реалістична можливість, що російські командири спрямовують цю діяльність на утримання персоналу, який інакше загубився б у перевантаженій медичній системі", – йдеться в розвідувальному звіті.

Британське оборонне відомство, посилаючись на українські оцінки, доповідає, що за час війни було вбито або поранено 830 тисяч російських солдатів, із яких близько 400 тисяч потребують лікування за межами зони бойових дій.