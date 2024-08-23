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Британська розвідка розкрила чисельність залишків ПВК "Вагнер"

23 серпня 2024, 15:52
Британська розвідка розкрила чисельність залишків ПВК
Сьогодні річниця загибелі глави "Вагнера" Пригожина.

Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію з групою "Вагнер" і її лідерами через рік після загибелі її ватажка Євгенія Пригожина.

Про це йдеться в огляді, який був опублікований в X (Twitter). 

"Після загибелі Пригожина і засновника групи "Вагнера"Дмитрія Уткіна група стає все більш фрагментованою, і багато з тих, хто залишився в живих, покидають її", - йдеться в дописі. 

Розвідники додають, що один з її ватажків Андрєй Трошев перейшов на службу до Міністерства оборони рф, ймовірно, у приватну військову компанію "Редут", яка займається формуванням підрозділів добровольчих корпусів для участі в бойових діях в Україні.

Екс командир першого штурмового загону "Вагнера" Александр Кузнєцов входить до складу чеченського добровольчого загону спеціального призначення "Ахмат", а командир третього штурмового загону "Вагнера" Борис Ніжевенок очолив добровольчий загін "Восток-V" в травні цього року.

З приватного військового угруповання звільнилося багато ветеранів-"вагнерівців", додали у розвідці.

"Порівняно з піковою чисельністю близько 50 тисяч осіб у 2023 році, зараз "Вагнер", найімовірніше, налічує близько 5 тисяч осіб у своїх залишкових дислокаціях у Білорусі та Африці", – йдеться в огляді.

Днями ми також повідомляли, що ПВК "Вагнер" в початковій своїй версії вже не існує.

 

ПВК Вагнеррозвідка

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