ПВК "Вагнер" в початковій своїй версії вже не існує – ЗМІ

Наразі приватної армії немає у Курській області.

Приватна військова компанія "Вагнер" в початковій своїй версії перестала існувати.

Про це розказав журналіст видання The Insider Христо Грозєв в інтерв'ю Суспільному.

Грозєв спеціалізується на розслідуваннях про російських шпигунів за кордоном і за його словами, у Курській області "вагнерів" немає, і інформація, що вони повернулися з Африки в росію, не відповідає дійсності.

"Інформація про те, що Вагнер повернувся з Африки - це дезінформація з російського боку, щоб показати, що хоч щось готується як контрудар ... Спроба повернути тих, кого вони відправили останній рік і в Малі, у Буркіна-Фасо, в інші країни Африки, - це буде, тому що в них не вистачає армії на території РФ. Усе найкраще вже в Україні", - заявив журналіст.

Медійник каже, що після смерті засновника ПВК Євгена Пригожина, "Вагнер" у первісній своїй версії припинила існувати.

"Найближче до того, що було "Вагнером" раніше - ця частина вирушила в Африку. А ті підрозділи, що в Україні, - це були створені схожі на "Вагнер" за формою командування групи, які підпорядковуються безпосередньо російській військовій розвідці. Але це не можна вважати вже приватною армією. Це всередині ГРУ стуркури", - додає Грозєв.

Він додав, що успішна стратегія "Вагнера" була зумовлена особливістю вертикалі командування.

"Зараз усе керується генералами і полковниками російської армії. І звичайно не буде такої ефективності, як було з Вагнером. Є інші нові групи, які працюють у стилі "Вагнера". Вони працюють, наприклад, у Криму. Але такої великої, оснащеної групи як раніше був "Вагнер" ми не спостерігаємо", - вважає Грозєв.