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ПОЛІТИКА

Британська зброя може вироблятися в Україні – The Telegraph

12 лютого 2023, 12:21
Британська зброя може вироблятися в Україні – The Telegraph
ріші сунак київ
Високопоставлені представники оборонної промисловості Великої Британії обговорюють плани зі своїми колегами в Києві

Великобританія має намір зайнятися виготовленням зброї та військових транспортних засобів в Україні. Наразі ведуться переговори між Лондоном та Києвом щодо цього питання.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Британське озброєння та військові транспортні засоби можуть вироблятися в Україні відповідно до планів, які означатимуть поглиблення зв’язків країни з НАТО", - пише видання.

За даними ЗМІ, високопоставлені чиновники оборонної промисловості Великобританії обговорюють ці плани зі своїми колегами в Києві, і будь-яка угода, ймовірно, буде розглядатися як значне зміцнення відносин Британії з Україною.

Крім цього, як інформує The Telegraph, британські керівники відвідали Україну з метою створення спільних підприємств, які б виробляли озброєння і техніку за ліцензією.

При цьому інші європейські оборонні компанії також ведуть переговори з Україною, причому британські компанії прагнуть випередити французьких і німецьких конкурентів, щоб поставити Британію "на перше місце в черзі".

"Будь-яке спільне підприємство, швидше за все, потребуватиме підпису прем'єра Британії Ріші Сунака. Водночас росія неодноразово погрожувала Заходу помстою за постачання зброї в Україну, і будь-яка підтримка виробництва може ще більше розпалити напруженість", - йдеться в матеріалі.

Видання додає, що вчора ввечері Даунінг-стріт і Міністерство оборони відмовилися від коментарів, заявивши, що це "справа промисловості".

Нагадаємо, що 8 лютого президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III. Також він виступив у британському парламенті.

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