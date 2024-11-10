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Британське міноборони заявляє, що росія переживає найгірший місяць за кількістю втрат

10 листопада 2024, 14:21
Британське міноборони заявляє, що росія переживає найгірший місяць за кількістю втрат
Фото: Reuters
В середньому це було 1500 загиблих і поранених щодня.

російська армія протягом жовтня 2024 року зазнала найбільших місячних втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну. 

Про це заявив командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін в інтерв’ю BBC.

Війська рф того місяця втрачали в середньому близько 1500 загиблих і поранених щодня, а їхні загальні втрати з лютого 2022 року наближаються до 700 тисяч.

Радакін додав, що російський народ платить "надзвичайну ціну" за вторгнення в Україну.

"росія ось-ось втратить 700 тисяч осіб убитими та пораненими – це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції путіна", – заявив військовий.

На його думку, загальні втрати російських сил в Україні становлять майже 709 тисяч.

Радакін також вважає, що значні російські втрати були понесені "за крихітний клаптик землі".

"Нема сумнівів, що росія має тактичні, територіальні вигоди, і це чинить тиск на Україну", – визнав британець та додавши, що рф витрачає понад 40% своїх державних витрат на оборону і безпеку.

 
війна в Українівтрати рф

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