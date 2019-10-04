Літак підірвали - британські експерти підтвердили причину Смоленської катастрофи

Голова Підкомісії з питань повторного розслідування Смоленської авіакатастрофи Антоні Мацєревич заявив, що результати досліджень британської лабораторії підтвердили висновки польської підкомісії з розслідування причин катастрофи президентського Ту-154М у квітні 2010 року. Як відомо, підкомісія встановила, що причиною аварії став вибух.

Лабораторія судово-вибухових речовин при Міністерстві оборони Великобританії провела цього року дослідження, яке підтвердило висновки польської підкомісії.

Згідно з висновками польської Підкомісії, нагадав Мацєревич, причиною знищення літака були вибухи. "Не пілоти, не якісь дії осіб, котрі були на борту, призвели до тієї трагедії, а вибух. Сьогодні вже завдяки британцям ми це знаємо. Ми не визначаємо характер вибуху. Ми знаємо напевно, що у цьому вибуху брав участь тротил, що не означає, що нам відомо, якою була формула цього вибуху", - сказав Мацєревич, інформує "Польське радіо".

Професор Казімєж Новачик, заступник голови Підкомісії з питань повторного розслідування смоленської катастрофи, уточнив, що проведене Центральною поліцейською криміналістичною лабораторією дослідження кінця лівого крила Ту-154М показало наявність вибухових матеріалів.

"Ці дослідження містять графіки, які можна використовувати для оцінки місця виявлення вибухових речовин і того, які це були вибухові речовини", - сказав Новачик.

Антоні Мацєревич також повідомив, що підкомісія направила до прокуратури клопотання про можливість скоєння злочину екс-головою Комісії з розслідування авіакатастроф Єжи Міллєром та членами тієї комісії періоду з’ясування причин смоленської катастрофи у 2010 році.

Зазначимо, у Польщі 10 квітня вшановують пам'ять жертв Смоленської катастрофи: головні пам'ятні заходи у 9-ті роковини смоленської трагедії за участі державної влади проходять у Варшаві