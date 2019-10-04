Літак підірвали - британські експерти підтвердили причину Смоленської катастрофи
Лабораторія судово-вибухових речовин при Міністерстві оборони Великобританії провела цього року дослідження, яке підтвердило висновки польської підкомісії.
Згідно з висновками польської Підкомісії, нагадав Мацєревич, причиною знищення літака були вибухи. "Не пілоти, не якісь дії осіб, котрі були на борту, призвели до тієї трагедії, а вибух. Сьогодні вже завдяки британцям ми це знаємо. Ми не визначаємо характер вибуху. Ми знаємо напевно, що у цьому вибуху брав участь тротил, що не означає, що нам відомо, якою була формула цього вибуху", - сказав Мацєревич, інформує "Польське радіо".
Професор Казімєж Новачик, заступник голови Підкомісії з питань повторного розслідування смоленської катастрофи, уточнив, що проведене Центральною поліцейською криміналістичною лабораторією дослідження кінця лівого крила Ту-154М показало наявність вибухових матеріалів.
"Ці дослідження містять графіки, які можна використовувати для оцінки місця виявлення вибухових речовин і того, які це були вибухові речовини", - сказав Новачик.
Антоні Мацєревич також повідомив, що підкомісія направила до прокуратури клопотання про можливість скоєння злочину екс-головою Комісії з розслідування авіакатастроф Єжи Міллєром та членами тієї комісії періоду з’ясування причин смоленської катастрофи у 2010 році.
Зазначимо, у Польщі 10 квітня вшановують пам'ять жертв Смоленської катастрофи: головні пам'ятні заходи у 9-ті роковини смоленської трагедії за участі державної влади проходять у Варшаві
Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинули 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.
Заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький 14 грудня 2017 року заявив, що Російська Федерація приховує ключових свідків Смоленської катастрофи і не віддає Польщі уламки літака Ту-154М, а це у свою чергу гальмує встановлення причини катастрофи.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО ЗМІ опублікували відео, як український снайпер ліквідовує бойовика на Донбасі
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України